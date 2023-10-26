تقرير لـ«سي إن إن» يبرز رفض الفلسطينيين فكرة النزوح من غزة

أوضحت شبكة «سى إن إن» الأمريكية أن فكرة تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين قسراً إلى البلدان المجاورة، أو حتى إلى أبعد من ذلك، موضع إدانة في جميع أنحاء العالم العربي، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أوضح في كلمة له الأسبوع الماضي، أن نقل الفلسطينيين من غزة يرجح بأن يكون هناك طرد مماثل للفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، فيما أشار وزير خارجية الأردن بأن هذا الأمر يعد إعلان حرب.

لا فلسطيني يريد الذهاب إلى مصر

وبينت الشبكة إلى أن الفلسطينيين يفضلون الموت على أن يصبحوا لاجئين مرة أخرى، وتحدثت الشبكة مع أحد الفلسطينيين قائلا: «بالطبع، لا أحد يريد الذهاب إلى مصر، هذا مستحيل، أقاربي يرفضون ذلك، أنا أرفضه، هذا هو النزوح، غزة هي وطننا، سنبقى هناك حتى لو كان ذلك يعني القضاء علينا بغارة جوية والجيل الجديد لن يسمح بذلك».

تعليق الأردن على تهجير الفلسطينيين

ويصل عدد سكان غزة إلى نحو مليوني شخص، منهم 1.7 مليون لاجئ، وفقا للأونروا، في الوقت نفسه أشار النائب الأردني مصطفى حمارنة قائلا: «كان الإسرائيليون مصرين دائمًا على عدم عودة اللاجئين، ولهذا السبب يتمسك الفلسطينيون بـحق العودة، ولا أعتقد أن الغرب يدرك عمق العار الجماعي الذي نشعر به نتيجة عام 1948 والشعور بالظلم الذي لحق بنا والذي نحتاج إلى تصحيحه، أي عملية إخلاء جماعي جديدة للاجئين الفلسطينيين هي بالنسبة لنا تكرار لما حدث في عام 1948».