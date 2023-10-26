سحر البزار تهدي وزارة الصحة خطا ساخنا لمساعدة العائلات في غزة خلال الأوقات الصعبة

عبرت النائبة سحر البزار، عن امتنانها العميق للاستخدام الحكيم للخط الساخن للصحة النفسية 16328 الذي أهدته النائبة سحر البزار لوزارة الصحة المصرية، لمساعدة العائلات في غزة خلال الأوقات الصعبة التي يواجهونها.

‎يأتي هذا الاستخدام الحكيم للخط الساخن في سياق الحاجة الملحة للدعم النفسي والاجتماعي للعائلات في غزة، خاصةً في ظل التحديات النفسية الهائلة نتيجة للحرب ونقص الخدمات الطبية في غزة. ويشكل هذا الإجراء خطوة إنسانية مهمة تعكس التزام البرلمان والوزارة بالصحة النفسية.

‎وتؤكد البزار على أهمية تقديم الدعم والرعاية للأفراد والعائلات خلال هذه الأوقات الصعبة.

‎وقدمت البزار الخط الساخن لوزارة الصحة المصرية، وجرى دمجه ضمن المنصة الإلكترونية التي جرى إطلاقها في مارس 2022 لخدمة جميع المواطنين المقيمين في مصر. وخلال الأوقات الصعبة في غزة، كان من الحكمة توسيع الخدمة لتشمل العائلات التي تواجه تحديات نفسية كبيرة بسبب الحرب.

‎وأدانت البزار الحرب ودعت إلى وقف فوري لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

‎كما شرت البزار جميع الأطراف ذات الصلة التي ساهمت في تنفيذ هذا المشروع.