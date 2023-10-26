جدة الطفل الفلسطيني يوسف تروي لـ«مصر تستطيع» كواليس معرفتها بخبر استشهاد حفيدها

روت جدة الطفل يوسف، ضحية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي كواليس استشهاده في قطاع غزة.

يوسف استشهد

وقالت جدة الطفل يوسف خلال لقائها ببرنامج «مصر تستطيع»، على قناة «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق، «كنت قاعدة قدام التليفزيون ومع أذان الظهر قررت أتوضأ وبعد أن أنهيت وضوئي، تفاجأت بابنتي تقول لي «ضربوا موسى»، فقلت لها «خير إن شاء الله»، فخرجت ابنتي مرة أخرى من غرفتها، بعد أن كانت تتحدث في هاتفها، وأخبرتني «يوسف يا خالتى» فسألتها «في إيه؟»، فقالت لي «يوسف استشهد».

شعره كيرلي وأبيض وحلو

وتابعت: «اللهم لك الحمد والشكر، حاولت أكلمهم ماعرفتش، لأن الخطوط سيئة جدًا هناك، وفتحت التليفزيون، لقيت بنتي بتجري وبتقول شعره كيرلي وأبيض وحلو، وأنا بزيد عليها وبقولها قمر 14، لما كان يطفي النور ويقعد في مكان مظلم كنت بعرفه من كتر النور في جسمه».