جدة الطفل يوسف لـ«مصر تستطيع»: خبر استشهاده كان الأصعب علينا جميعا

قالت عايدة عبدالعزيز، جدة الطفل الفلسطيني يوسف أبوموسى، إنها اختارت اسم يوسف حينما أنجبت ابنتها، متابعة: «يوسف كان طفلا جميلا ويحب اللعب كالأطفال وكان محبوب جدا، ويحمل الجنسية المصرية والفلسطينية، وسافر إلى غزة بجواز السفر المصري».

نقلوه للمستشفى مع المصابين

وتابعت «عبدالعزيز» خلال لقائها ببرنامج «مصر تستطيع»، على قناة «DMC»، مع الإعلامي أحمد فايق: «يوسف وإخوته كانوا في المنزل وفجأة قصف البيت دون سابق إنذار، وخرجت الأم وطفليها، ولكن بقى يوسف تحت الأنقاض إلى أن جاء الشباب وأزالوا آثار الهدم، ولكن يوسف كان قد فارق الحياة، ولكن نقلوه للمستشفى مع المصابين، وكذلك أخته تعرضت لكسر في الجمجمة والأم مصابة».

المصابين والشهداء

وأضافت: «والد يوسف عرف بالقصف ووجد صورة نجله ضمن المصابين والشهداء، وعرف أن جثته نقلت للمشرحة، وكان مشهدا صعبا ومؤلما لأقصى درجة وهو يعرف خبر استشهاد نجله أمام زوجته وأطفاله».