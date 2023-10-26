هشام إسماعيل يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بقطع في غضروف الركبة

كشف الفنان هشام إسماعيل، تطورات حالته الصحية، بعدما أصيب بقطع في غضروف الركبة، ما تسبب في تأجيل عرض مسرحية «طيب وأمير»، الذي كان مُقررًا تقديمها اليوم الخميس، على خشبة مسرح ميامي، في وسط البلد.

وأبدى الفنان هشام إسماعيل، اعتذاره لجمهور «طيب وأمير»، بعد تأجيل المسرحية لهذا الأسبوع، مؤكدًا لـ«الوطن»، أنه من الصعب الوقوف على خشبة المسرح، نظرًا لإصابة قدمه، و«تورمها» بشكلٍ كبير، لاسيما وأنّ شخصيته تتطلب حركة كثيرة على المسرح، «إنّ شاء الله أتحسن سريعًا وأعود للجمهور الأسبوع المُقبل».

وكشف هشام إسماعيل، كواليس إصابته، قائلًا: «فجأة وقت نزولي السلم، التوت القدم، وتورمت بشكلٍ ملحوظ، خاصة وأنني أجريت فيها عملية جراحية قبل فترة، وبعدما خضعت لفحوصات طبية، تبين إصابتي بقطع في غضروف الركبة، ليواصل رحلة العلاج».

وأوضح أنه تعاقد على مسلسل «حدوتة منسية» الذي انطلق تصويره مؤخرًا، لافتًا إلى أنه يتحامل على نفسه، نظرًا لإصابته، ويواصل التصوير، مع مراعاة حالته الصحية تلك الأيام، إذ وجه الشكر لجمهوره الذي سانده ودعمه في هذه الأزمة الصحية.

العرض المسرحي «طيب وأمير» الذي كتبه أحمد الملواني، يضم عددا من فناني فرقة المسرح الكوميدي، أبرزهم هشام إسماعيل، عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم.