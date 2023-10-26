«معلومات الوزراء» يحدد طرق التأكد من شخصية الناخب في انتخابات الرئاسة

كشف تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن طرق التأكد من شخصية الناخب، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، التي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من يوم 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

طرق التأكد من شخصية الناخب

- يتأكد رئيس اللجنة من شخصية الناخب ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة، أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخاب.

- بعد التصويت يوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه في كشف الناخبين، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له.

- إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من إثبات رأيه بنفسه فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة.

- يتأكد رئيس اللجنة من شخصية المرأة المنتقبة، وله أن يُكلف بذلك واحدة من أعضاء اللجنة، وفي حالة رفض الناخبة لا يُسمح لها بالإدلاء بصوتها.

مواعيد الاقتراع

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاقتراع يبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الدولة الأخرى، مع منح ساعة راحة يحددها رئيس اللجنة بما لا يخل بالعملية الانتخابية.