مواعيد القطارات وفق التوقيت الشتوي.. اعرف التفاصيل الكاملة قبل السفر

ما هي مواعيد القطارات وفق التوقيت الشتوي؟.. أجابت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن هذا التساؤل المتداول بكثرة مؤخرًا، موضحة أنه يجرى اعتبار القطارات التي تقوم من محطة قيامها في الفترة من الساعة 23:00 إلى الساعة 23:59 وفقًا للتوقيت الصيفي والقطارات التي تكون سائرة بالطريق تعتبر سائرة مبكرة عن مواعيدها حتى تصل إلى محطات الوصول الانتهائية.

مواعيد القطارات وفق التوقيت الشتوي

ولشرح التوقيت الشتوي بالتفصيل، كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، وينص هذا القرار على أنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

ولركاب القطارات، فإنه يجرى العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 26 / 10 / 2023 وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عندما تصل الساعة 24:00 لتصبح الساعة 23:00 «11 مساء».

طرق الحصول على تذاكر السفر لجميع القطارات

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة السكك الحديدية، عن إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر وهي شبابيك التذاكر بمحطات القطارات والحجز الإلكتروني من خلال موقع الحجز الإلكتروني، والمكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية، أو من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز على قطارات «الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية» للوجهين القبلي والبحري من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تقدر بـ320 منفذا.