خطوات تحويل حجز الشقق بـ«سكن كل المصريين» بعد مد الفترة إلى الثلاثاء المقبل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة تحويل حجز الوحدات بالمشروعات التي بها شقق متوافرة بالمباردة الرئاسية سكن كل المصريين، حتى يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر، بدلا من الثلاثاء الموافق 24 من الشهر نفسه.

«الوطن» ترصد في السياق التالي، خطوات وطرق تقديم تحويل حجز الوحدات السكنية في مبادرة سكن كل المصريين، وفقا لما حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان رسمي.

خطوات تقديم طلب التحويل من مدينة لأخرى

1- يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/.

2- الضغط على مركز خدمة المواطنين.

3- الضغط على خانة الطلبات.

4- الضغط على خانة طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

5- اختيار تحويل إلى مدينة / مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة / مركز، بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

وأفاد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بأن التحويل متاح بمدينة بني سويف، وأكتوبر، والمنوفية، والقليوبية، منوهة بأن التحويل يتطلب توافر الشروط التالية:

شروط التحويل من مدينة لأخرى في سكن كل المصريين

1- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

2- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

3- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

4- عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

5- لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.