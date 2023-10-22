شروط التحويل بين شقق الإسكان الاجتماعي.. باق أيام قليلة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية عن فتح باب التحويل من شقق الإسكان الاجتماعي التي يتوافر بها عدد من الوحدات السكنية، وفقًا للشروط التي تنطبق على المواطن الذي يرغب في التحويل، ضمن المبادرة الخاصة بـ«سكن لكل المصريين».

شقق الإسكان الاجتماعي.. التحويل

وجاء الإعلان الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن التحويل من شقق الإسكان الاجتماعي، لعدد من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط التحويل.

شروط التحويل بين شقق الإسكان الاجتماعي

وينتهي الصندوق من فتح باب التحويل لـ شقق الإسكان الاجتماعي المتوافر بها وحدات يوم الثلاثاء المقبل24 أكتوبر من الشهر الجاري، فضلًا عن أن المواطنين منخفضي الدخل الحاجزين في المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، والذين تنطبق عليهم الشروط، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقًا، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالإعلان المتقدم عليه.

وحددت وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري عدد من الشروط التي يجب توافرها من أجل تحويل الحجز من مدينة لأخرى بمشروع الإسكان الاجتماعي، وجاءت كالتالي:

1- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

2- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

3- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

4- عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

5- لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.