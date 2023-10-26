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بوتين يصدق على عقيدة مناخية جديدة لروسيا

كتب:

أ ش أ
09:35 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
بوتين

بوتين

صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقيدة مناخية جديدة لروسيا، تضع في أولوياتها تطوير وتنفيذ التدابير الآنية والطويلة المدى للتكيف مع تغير المناخ.

هدف العقيدة المناخية الجديدة

تهدف العقيدة المناخية الجديدة إلى تخفيف التأثير البشري على المناخ، وتدابير تقليل انبعاثات غازات الدفيئة، والمزيد من النهوض بالمشاريع المناخية في مجال الغابات حسبما أفادت قناة روسيا اليوم مساء اليوم الخميس.

تطورات في مجال كفاءة الطاقة

كما تشمل العقيدة المناخية التطويرات في مجال كفاءة الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وابتكار تقنيات أخرى.

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بقلم أ ش أ