روسيا: أمريكا تصب الزيت على نار المواجهة العالمية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تصب الزيت على نار المواجهة العالمية في جميع أنحاء الكوكب.

تدريبات الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية

وأشارت إلى أن التدريبات التي تجريها الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية لا تساهم في تأسيس عملية التفاوض للتسوية السياسية والدبلوماسية لقضايا شبه الجزيرة الكورية.

وأوضحت زاخاروفا في مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن روسيا تتابع عن كثب تطورات الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

زيادة النشاط العسكري

وأضافت: «الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تواصل زيادة نشاطها العسكري هناك، مما يثير المزيد من التصعيد والتوترات، وفي هذا الصدد، لاحظنا التدريبات الجوية الثلاثية غير المسبوقة في أكتوبر».

وأشارت إلى أن استعراض القوة هذا لا يسهم في تأسيس عملية التفاوض من أجل التسوية السياسية والدبلوماسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية.