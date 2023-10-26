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جدة الطفل يوسف لـ«مصر تستطيع»: كان عايزني أحفظه القرآن

كتب:

منتصر سليمان
09:02 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
عايدة عبد العزيز جدة الطفل الفلسطيني يوسف

عايدة عبد العزيز جدة الطفل الفلسطيني يوسف

قالت عايدة عبدالعزيز، جدة الطفل الفلسطيني يوسف صاحب الـ6 سنوات ضحية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، إن يوسف شهيد في الجنة، مشيرًة إلى أنه كان يرسل إليها مقاطع فيديو يطلب منها العودة إلى قطاع غزة.

كان بيبعت لي فيديوهات على الهاتف يقولي تيته تعالي

وأضافت جدة الطفل يوسف خلال لقائها ببرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق على قناة «DMC»، قائلًة «كان بيبعت لي فيديوهات على الهاتف يقولي تيته تعالي، أقوله حاضر لما تخلص الحرب في غزة هاجي، ويبعتلي إنه اختبر وأخد 6 من 6، وبنتي تكتبلي ماما يوسف بيقولك تعالي عشان تحفظيني القرآن».

وتابعت جدة الطفل يوسف: «كان يقولي تعالي يا تيتة من مصر حفظيني سورة الكافرون وأرجعي تاني، وكان يقولي تعالي يا تيتة على بيتنا، تعالي يا تيتة على دارنا، أول ما تيجي أنزلي علينا، تعالي على دارنا وخليكي عندنا، بحبك يا تيتة، يا قلبي يا تيتة، يا حلوة يا تيتة».

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