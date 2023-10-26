«مصر تستطيع» ينفرد بأول أغنية لشهيد فلسطيني.. «اسمه يوسف.. شعره كيرلي»

قدم برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق المذاع على فضائية «DMC» أول أغنية لشهيد فلسطيني «اسمه يوسف.. شعره كيرلي» مهداة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للطفل يوسف أبوموسى الذي أصبح أيقونة الحرب على فلسطين.

وتضمنت كلمات الأغنية: «اسمه يوسف شعره كيرلي وأبيضاني وحلو.. شكله شكل ولاد كتير زيه.. بس راح وما جاش في يوم زيه.. نفسي أشوفه صرخت أمه مين يقول الأمر هيدوم.. ده التراب والله أحن عليه من دمار هز البيوت والجو.. احفظوه جوه العيون والقلب.. واذكروه لما يشد الضرب شوفوا كام غيره وسط الحرب.. محتاجين كل الهمم في التو.. لكن أمانة يا يوسف لما تطلع فوق تحكي عن الحق اللي بات مسروق واحكي عن الظالم واللي وراه وابعت لنا في العتمة نقطة ضوء».