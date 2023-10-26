رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«مصر تستطيع» ينفرد بأول أغنية لشهيد فلسطيني.. «اسمه يوسف.. شعره كيرلي»

كتب:

محمد أيمن سالم
09:30 م | الخميس 26 أكتوبر 2023
الطفل يوسف أبوموسى

الطفل يوسف أبوموسى

قدم برنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق المذاع على فضائية «DMC» أول أغنية لشهيد فلسطيني «اسمه يوسف.. شعره كيرلي» مهداة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للطفل يوسف أبوموسى الذي أصبح أيقونة الحرب على فلسطين.

 

وتضمنت كلمات الأغنية: «اسمه يوسف شعره كيرلي وأبيضاني وحلو.. شكله شكل ولاد كتير زيه.. بس راح وما جاش في يوم زيه.. نفسي أشوفه صرخت أمه مين يقول الأمر هيدوم.. ده التراب والله أحن عليه من دمار هز البيوت والجو.. احفظوه جوه العيون والقلب.. واذكروه لما يشد الضرب شوفوا كام غيره وسط الحرب.. محتاجين كل الهمم في التو.. لكن أمانة يا يوسف لما تطلع فوق تحكي عن الحق اللي بات مسروق واحكي عن الظالم واللي وراه وابعت لنا في العتمة نقطة ضوء».

اقرأ المزيد:

جدة الطفل يوسف لـ«مصر تستطيع»: كان عايزني أحفظه القرآن

جدة الطفل يوسف لـ«مصر تستطيع»: خبر استشهاده كان الأصعب علينا جميعا

جدة الطفل الفلسطيني يوسف تروي لـ«مصر تستطيع» كواليس معرفتها بخبر استشهاد حفيدها

الإعلامي أحمد فايق يستضيف جدة الطفل يوسف في «مصر تستطيع»: «طبطبت علينا»

«هي تستطيع»: ميادين مصر أمتلأت اليوم لدعم الرئيس في موقفه من القضية الفلسطينية
بقلم محمد أيمن سالم