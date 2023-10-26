ارتفاع عدد الشهداء في «غزة» إلى 7028 منهم 2913 طفلا وإصابة 17 ألفا آخرين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلى استهداف قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7028 مواطناً، حتى الآن، منهم 2913 طفلاً، وإصابة 17 ألفاً آخرين، فضلاً عن التدمير والأضرار التى لحقت بمنازل الفلسطينيين، منذ 7 أكتوبر الجارى، بحسب قناة القاهرة الإخبارية، فيما استُشهد 15 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 80 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين، أمس، جراء استهداف طيران الاحتلال لمربع سكنى بمعسكر خان يونس فى الجزء الجنوبى من قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن هناك صعوبات كبيرة فى انتشال الجثامين والمصابين من تحت الأنقاض، جراء حجم الدمار الكبير الذى خلفه القصف.

وشهد قطاع غزة، على مدار الأيام الماضية، عمليات اعتداء نوعية من جانب قوات الاحتلال، رداً على عملية «طوفان الأقصى» التى أطلقتها الفصائل الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الإسكان الفلسطينية تدمير نحو 200 ألف وحدة سكنية ما بين تدمير كلى وجزئى بما يعادل أكثر من 25% من المناطق المأهولة فى القطاع منذ بدء عملية «السيوف الحديدية»، مشيرة على لسان وزيرها محمد زيارة إلى شطب أسر بكاملها من السجل المدنى، ومحو أحياء ومناطق وتجمعات سكنية بقاطنيها، وتدمير مستشفيات، ودور عبادة، ومخابز، ومحطات تعبئة مياه، وأسواق، ومدارس، ومؤسسات تعليمية وخدماتية، مضيفاً أن العمل يجرى مع «الهلال الأحمر المصرى» لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة، محذراً من أن استمرار الوضع على ما هو عليه فى قطاع غزة يهدد أرواح الآلاف من المدنيين.

الاحتلال ينفذ عملية توغل كبيرة فى القطاع

وكانت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية «لين هاستينجز»، حذرت فى وقت سابق، من أنه لا مكان آمن فى غزة، بسبب القصف الإسرائيلى المتواصل.

استشهاد زوجة مراسل إحدى القنوات العربية فى قصف «مخيم النصيرات»

كما استشهدت زوجة مراسل إحدى القنوات العربية، إضافة إلى ابنه وابنته وحفيدته و12 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء من عائلة الدحدوح، كما أصيب آخرون جراء قصف إسرائيلى على منزل فى «مخيم النصيرات»، ومنذ 7 أكتوبر الجارى، استشهد نحو 20 صحفياً جراء القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة، وفى وقت سابق من أمس الخميس، نفذت قوات الاحتلال عملية توغل كبيرة نسبياً فى القطاع ليلاً، موضحة أن التوغل هدفه مهاجمة مواقع خاصة بالفصائل الفلسطينية، زاعمة أن العملية هى الأكبر حتى الآن منذ أسبوعين.

وفى الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اليومين الماضيين، 94 فلسطينياً بينهم 7 سيدات، فيما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على الفلسطينيين شرق مدينة رام الله، وداهم أكثر من 30 مستوطناً مساكن بدو الكعابنة قرب الطيبة، وسط إطلاق مكثف للرصاص الحى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وواصلت جرافات الاحتلال تجريف مساحات كبيرة من أراضى بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت، كما اقتحم عشرات المستوطنين باحات «المسجد الأقصى المبارك» من باب المغاربة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وأدّوا طقوساً تلمودية فى محيط «مصلى الرحمة».

وفى بيان، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تستغل غياب الحماية الدولية للشعب الفلسطينى، وتفرض عقوبات جماعية شاملة على المدنيين فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.

وعقدت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة جلسة عامة ضمن الدورة الاستثنائية الطارئة الـ10 المستأنفة، والتى تناقش القضية الفلسطينية، فيما أدلت 100 دولة ومنظمة ببيانات خلال الاجتماع، بينها الأردن بصفتها رئيساً للمجموعة العربية.

وأخفقت روسيا فى الفوز بالحد الأدنى اللازم من الأصوات لتمرير مشروع قرار بـ«مجلس الأمن الدولى» بشأن غزة، كما استخدمت موسكو وبكين حق النقض «فيتو» بالمجلس ضد مشروع قرار أمريكى، فيما شهدت مدينة إليفسينا جنوب وسط اليونان مظاهرة حاشدة تضامناً مع فلسطين ورفضاً لمجازر سلطات الاحتلال الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطينى.