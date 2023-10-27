عرض «أرض النفاق» ضمن فعاليات نادي السينما في مركز شباب أحمد عبده بالسويس

عرض نادي السينما بمحافظة السويس، فيلم أرض النفاق بمركز شباب أحمد عبده، في إطار خطة شهر أكتوبر التي تهدف إلى ترسيخ قيم الولاء والإخلاص لدى رواد المركز، وتم مناقشة السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها البشر في ضوء عرض الفيلم.

أنشطة متنوعة في نادي السينما

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة أن نادي السينما الثقافي يقدم أنشطة عديدة للشباب تتمثل في ندوات توعية ومسابقات ثقافية وورش عمل تدريبية عن الشعر وكتابة القصة القصيرة والرواية والتأليف المسرحي والخط العربي والأفلام القصيرة والإنشاد الديني والترانيم وزيارة المعالم داخل المحافظة، ويهدف إلى رفع الوعي الثقافي والديني والفني لدى الشباب وتنمية وصقل المهارات الإبداعية وشرح المبادئ التي يجب أن يتحلى بها الإنسان.

الحفاظ على قيم المجتمع

وناقش المحاضر في السلوكيات وليد حسين، بعد عرض الفيلم، محاوره الأساسية والمبادئ التي يجب أن يتحلى بها البشر، خاصة بعد التطور التكنولوجي في عصرنا الحالي الذي قضى على بعض قيمنا الاجتماعية، وذكر أيضا أن للمجتمع المصري والعربي قيم ثابتة، وعلى الشباب ألا ينحرف عنها، كما تم مناقشة فوائد الصدق وأضرار الكذب والنفاق والغش والخداع.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة عادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس.