أصبح أكثر سؤال رائجا الآن عن الساعة، وهل تم تأخيرها، أو تقديمها أم مازالت كما هي، ومتى سيتم تطبيق التوقيت الشتوي ونهاية التوقيت الصيفي، والسؤال الأشهر كم الساعة الآن في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت الشتوي ليتمكن الجميع من ضبط الساعات ومواعيدهم، ومواقيت الصلاة، ومواعيد عمل المحلات والمصالح الحكومية والهيئات.

الساعة الآن في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت الشتوي

وسيتم خلال أقل من ساعة تغيير المواعيد للتوقيت الشتوية لعام 2023 وفقا لقرار مجلس الوزراء، ليكون اليوم الخميس، هو الموعد الرسمي لانتهاء التوقيت الصيفي في مصر وعودة العمل بالتوقيت الشتوي في مصر لتكون الساعة الآن في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت الشتوي وليس التوقيت الصيفي.

موعد التوقيت الشتوي

وكان مجلس الوزراء، سبق وكشف عن سبب عودة العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي، حيث يصبح العمل وتحديد الساعة الآن في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت الشتوي مع بداية فصل الشتاء، بينما يتم العمل وتطبيق الساعة في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت الصيفي مع بداية فصل الصيف كل عام، وجاء على رأس أسباب تغيير التوقيت وفقا لمجلس الوزراء ترشيد الطاقة والكهرباء والسولار، والمواد البترولية والغاز.

موعد العودة التوقيت الصيفي

ويبدأ التوقيت الشتوي من الساعة 12 صباح اليوم لتصبح 11 مساءا من الخميس 26 أكتوبر الجاري، لتتكرر الساعة 11 مساءا اليوم الخميس مرتين، مرة بالتوقيت الصيفي ومرة بالتوقيت الشتوي، حيث يبدأ فصل الشتاء رسميًا في مصر، بداية من غدا يوم الجمعة، ويستمر لمدة 3 أشهر حتى الأربعاء 20 مارس 2024.