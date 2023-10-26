حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة القليوبية ليتم تبكير المواقيت بمعدل ساعة عن مواقيت الصلاة في الوقت المعتاد حيث من المقرر أن يتم تطبيق التوقيت الشتوي اعتبارا من منتصف الليل الليلة وحني انتهاء موعد التوقيت الشتوي في ابريل من العام المقبل

مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة القليوبية

ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة فإنّ مواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة القليوبية كالتالي :

- صلاة الفجر : 4:38 صباحا

- صلاة الظهر : 11:39 صباحا

- صلاة العصر : 2:49 مساء.

- صلاة المغرب : 5:13 مساء.

- صلاة العشاء : 6:31 مساء.

التزام المصلون بمواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي

ومن المقرر أنّ يلتزم المصلون بمواعيد الصلاة في التوقيت الشتوي بمحافظة القليوبية بدءاً من فجر غداً الجمعة وحتي انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي في شهر أبريل 2024.

تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر

ومن المرتقب أنّ يستمر تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر لمدة 6 أشهر أخرى، بدايةً من يوم الجمعة الأخير من شهر أكتوبر حتى الخميس الأخير من شهر أبريل 2024، لينتهي التوقيت الشتوي في مصر 2024 الخميس الأخير من أبريل العام المقبل وخلاله سيتم تقديم الساعة الرسمية بمقدار 60 دقيقة مرة أخري ما لم يصدر مجلس الوزراء قراراً بخلاف ذلك