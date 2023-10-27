إنجازات 10 سنوات.. طفرة في مشروعات الطرق والكباري بسوهاج

خلال 10 سنوات الماضية، شهدت محافظات مصر مشروعات غير مسبوقة في شتى المجالات والقطاعات المختلفة، بينها محافظة سوهاج التي شهدت تنمية كبرى في عدة قطاعات بينها الكباري والطرق، الأمر الذي ساهم في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة في مدن المحافظة، كما سهّل حركة المواطنين أثناء تنقلهم.

طفرة في قطاع الطرق بسوهاج

وتنشر «الوطن» مجهودات الدولة المصرية في قطاع الطرق والكباري التي تم إنشاؤها في شتى أنحاء محافظة سوهاج، وذلك بحسب ما أعلنته محافظة سوهاج في بيان رسمي.

طريق سيالة الجبل

تضمنت أعمل إنشاء الطرق بالمحافظة، طريق سيالة الجبل بنجع العزبة التابعة لأولاد يحيى الحاجر بمركز دار السلام، جنوب شرق سوهاج، بطول 500 متر، وبتكلفة إجمالية 350 ألف جنيه.

طريق الخيام

كما تم رصف طريق صليبة الخيام حتى ناحية أولاد سالم، بطول 1400 متر، وبتكلفة حوالي 800 ألف جنيه، ويخدم قرى دار السلام وأولاد سالم والخيام وأولاد خلف.

طريق البلابيش

كما تم رصف طريق البلابيش بحري - البلابيش المستجدة بمركز دار السلام، بطول 1 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية 650 ألف جنيه، لخدمة قرى البلابيش قبلي والسلام والبلابيش المستجدة والبلابيش بحري والقوصة والشيخ مبادر.

جسر صليبة الخيام

وبطول 800 متر وبتكلفة إجمالية 550 ألف جنيه، جرى رصف طريق جسر صليبة الخيام بمركز دار السلام، من النغاميش وحتى أولاد سالم قبلي لخدمة قرى الخيام وأولاد خلف والنغاميش والسلام وأولاد سالم بحري وقبلي.

رصف شوارع وطرق بسوهاج

كما تم رصف شارع الاتحاد حتى الطريق السريع بمدينة طهطا شمال سوهاج، بطول 1 كيلومتر بتكلفة 500 ألف جنيه، وطريق «طما - طهطا» بين الترعتين، بطول 6 كيلومترات وعرض 12 مترا، بتكلفة حوالي 12 مليون جنيه، ورصف وتوسعة طريق مصنع البصل بحي غرب بتكلفة مليون جنيه، وتشمل الأعمال توسعة الطريق بطول 1000 متر وعرض 15 مترا، وبطول 400 متر وبتكلفة 350 ألف جنيه، تم رصف طريق بين الجبانات بمركز جهينة.

رصف طرق في 3 مراكز

كما تم رصف طرق بمراكز طهطا والمنشأة وأخميم، بطول 10 كيلومترات، وبإجمالي تكلفة 10 ملايين جنيه، ورصف طريق البلينا عرابة أبيدوس بطول 12 كيلومترا، وتكلفة 13 مليون جنيه، وطريق طريق «نجع الشجرة - الزوك الشرقية» بطول 1.5 كيلومتر وتكلفة 2 مليون جنيه.