افتتاح 5 قرى ضمن مشروعات «حياة كريمة» في سوهاج اليوم

تشهد القرى في محافظة سوهاج، مشروعات وخدمات غير مسبوقة، واليوم يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرية «أم دومة»، بالإضافة إلى 4 قرى أخرى مكتملة الخدمات والمرافق.

5 قرى على طريق الافتتاح

قرية أم دومة التي يفتتحها الرئيس السيسي اليوم، تحتوي على مجمع خدمات للمواطنين، ووحدة طب أسرة ونقطة إسعاف ومحطة كهرباء، وملعب نجيل صناعي، بالإضافة إلى رفع كفاءة مركز الشباب ومجمع الخدمات الزراعية، وتنمية الأسرة والطفولة إلى جانب رصف العديد من الطرق.

قرية البربا

تضم مجمع خدمات المواطنين ووحدة صحية، ومحطة رفع مياه، ومحطة كهرباء، ومبنى تنمية الأسرة والطفولة.

قرية بني حميل

تضم مجمع الخدمات الزراعية ومحطة كهرباء.

قرية البطاخ

تضم مجمع خدمات المواطنين ووحدة صحية، ونقطة إسعاف ومجمع خدمات زراعية، ومحطة كهرباء ومبنى تنمية الأسرة والطفولة.

قرية أولاد سلامة

تحتوي على مجمع خدمات للمواطنين، ووحدة صحية ونقطة إسعاف ومجمع خدمات زراعية ومحطة كهرباء ومركز شباب ورياضة.

كل ما سبق، تحقق في المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة سوهاج، أما عن المرحلة الثانية، فستنطلق في الفترة المقبلة من مركزي «أخميم وطهطا»، ويبلغ عدد القرى المستهدفة بمركز أخميم 15 قرية، وفي مركز طهطا 29 قرية.