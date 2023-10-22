إنجازات 10 سنوات.. مجهودات الدولة في قطاع الطرق والكباري بسوهاج

بذلت الدولة المصرية جهودا مضنية قي القطاعات والمجالات والمشروعات والمتنوعة من أجل تخفيف الأعباء من كاهل الأهالي، خاصة أبناء محافظات الوجه القبلي، ومن بينهم محافظة سوهاج، كما تعد من أهم شرايين التنمية بالمحافظة.

وخلال الأعوام القليلة المنقضية، أقامت الدولة المصرية مئات المشروعات في شتى القطاعات والمجالات ومن بينها قطاع الطرق الكباري، الذي كان بدل حياة المواطنين والأهالي من معاناة إلى راحة وسلام

وتستعرض «الوطن» مجهودات القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قطاع الطرق والكباري في شتى أنحاء محافظة سوهاج، وذلك بحسب ما أعلنته محافظة سوهاج في بيان رسمي

ازدواج طريق أسيوط - سوهاج الغربي

استكمال ازدواج طريق أسيوط - سوهاج الغربي، ويعمل هذا الطريق على خلق سيولة مرورية والتخفيف من حدة الاختناقات التي يعاني منها الطريق بطول 40 شكيلو بتكلفة 143 مليون جنيه.

ازدواج طريق سوهاج - البحر الأحمر

ازدواج طريق سوهاج - البحر الأحمر بطول 180 كم وعرض 11.7، وجاء عرض الطريق وعرض 11.7 م، يتكون الطريق من 3 حارات مرورية، ويهدف هذا الطريق إلى تسهيل حركة الأهالي من وإلى محافظات الوجه القبلي، وقد بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 752 مليون جنيه.

تم إنشاء كوبرى ميدان الثقافة وهو يربط بين شارع التحرير وميدان العروبة، وشارع «أسيوط– سوهاج»، يبلغ عرض الكوبري 15 مترًا، ويضم 3 حارات مرورية للسيارات لتجنب التداخل بين الاتجاهات المُختلفة، وبلغت التكلفة الإجمالية للكوبري 300 مليون جنيه.

كوبري طهطا

كوبري طهطا العلوي بسوهاج، والذي تم انشائه أعلى خطوط السكة الحديد، وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية، وتقريب المسافات من الغرب إلى الشرق بطول 1050 م وعرض 16 م، بينما جاءت تكلفة المشروع 79 مليون جنيه.

طريق سوهاج - قنا الصحراوي الغربي

تم إنشاء حارتين جديدتين لـ طريق سوهاج - قنا الصحراوي الغربي ليصبح 4 حارات بواقع حارتين في كل اتجاه، بطول 140 كم بتكلفة إجمالية 372 مليون جنيه ويهدف طريق سوهاج - قنا الصحراوي الغربي للحد من الحوادث والربط بين الدلتا ومحافظات الوجه القبلي.