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متحدث الرئاسة: العالم شاهد اليوم رفض مصر الواضح لتهجير الفلسطينيين

كتب:

محمد عزالدين
10:11 م | السبت 21 أكتوبر 2023
المستشار أحمد فهمي

المستشار أحمد فهمي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العالم شاهد اليوم خلال قمة القاهرة للسلام موقف مصر من قضية التهجير القسري، خاصة أن الرئيس السيسي شرح بجلاء وصراحة وشفافية في حديث مباشر للشعب المصري أبعاد هذه القضية منذ أيام قليلة، واليوم يشهد العالم على موقف مصر بهذا الأمر.

تساؤلات واضحة وصريحة

وأضاف فهمي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الرئيس السيسي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بتساؤلات واضحة وصريحة، والبيان الذي أصدرته الرئاسة يعبر عن وجهة نظر مصر في هذا الأمر.

وتابع: «ما نستطيع أن نقوله إن القمة وجهت رسائلها السياسية بقوة ووضوح، وبيان الرئاسة حول القمة يعبر عن وجهة نظر مصر فقط، لأن وجهات النظر الأخرى جرى التعبير عنها خلال القمة من الكلمات التي ألقاها ممثلو الدول، وهناك الكثير من الدول بطبيعة الحال تتشارك بعض النقاط».

 

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