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متحدث الرئاسة: مصر لا تكتفي بإصدار البيانات.. وإنما تعمل على الأرض بقوة

كتب:

محمد عزالدين
09:39 م | السبت 21 أكتوبر 2023
المستشار أحمد فهمي

المستشار أحمد فهمي

قال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قمة القاهرة للسلام جاءت نتيجة لجهد واتصالات مكثفة على مدار الأيام الماضية، ومصر لا تكتفي بإصدار البيانات والتعبير عن المواقف مهما كانت قوية، لكنها تعمل على الأرض بمنتهى القوة في المسارات جميعها.

دور مصر في القضية الفلسطينية

أضاف «فهمي»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك إيمانا ويقينا حقيقيا بدور مصر ومسؤوليتها إنسانيا وتاريخيا وسياسيا، تجاه القضية الفلسطينية وشواغل الوطن العربي ومصالح المصريين وأمنهم القومي.

ولفت إلى أن القمة كانت نتيجة ونتاجا لهذه الاتصالات المكثفة، والرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى ما يزيد عن 35 اتصالا هاتفيا من جميع رؤساء دول العالم المعنيين بالقضية الفلسطينية، والمعنيين بمشكلات المنطقة والشرق الأوسط والحرب الدائرة الآن على غزة.

توافق دولي ورأي عام

وأكد أن مصر بادرت خلال الاتصالات بعقد قمة يجري فيها محاولة بناء توافق دولي ورأي عام دولي، حول ما يمكن التوافق حوله، ونحن نعرف أن هناك فارقا كبيرا في المواقف، سواء القوى الكبرى وبين القوى الإقليمية وبين العديد من الجهات، لكن حضور الأقاليم الجغرافية في العالم على مستويات رفيعة.

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