أسعار الحديد اليوم الجمعة 27-10-2023.. أقل طن بـ32 ألفا و800 جنيه

كشفت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، عن أسعار الحديد اليوم الجمعة 27-10-2023 في الأسواق.

سعر الحديد الاستثماري

وسجل سعر الحديد الاستثماري تسليم أرض المصنع نحو 36 ألفا و10 جنيهات اليوم.

سعر حدید عز الیوم

سجل سعر حديد عز 36 ألفا و895 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم الجمعة 27-10-2023 نحو 35 ألف جنيه للطن.

سعر حدید الجارحي

وسجل سعر حديد الجارحي اليوم الجمعة نحو 34 ألف جنيه للطن.

سعر حدید مصر ستیل

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 33 ألفا و900 جنيه للطن.

سعر الحدید الیوم

سعر حديد الجيوشي للصلب 32 ألفا و800 جنيه.

بلغ سعر حديد العلا 32 ألفا و800 جنيه.

سجل سعر حديد السويس للصلب 34 ألفا و500 جنيه.

سجل سعر حديد بشاي اليوم الجمعة 36 ألفًا و400 جنيه.

بلغ سعر حديد المراكبي 33 ألفا و377 جنيها.

بلغ سعر طن حديد العشري في الأسواق 33 ألف جنيه.

يبلغ سعر طن حديد الكومي 33 ألفا و500 جنيه.