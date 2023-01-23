تقرير: إنتاج مصانع حديد التسليح تجاوز 557 ألف طن في ديسمبر الماضي

بلغ إجمالي إنتاج حديد التسليح، محليا، في ديسمبر الماضي، 557.5 ألف طن، مقارنة بـ 758.6 ألف طن في نوفمبر، بنسبة تراجع بلغت 36%، إذ تحدد الكمية المطلوب إنتاجها وفق آليات العرض والطلب سواء محليا أو في الأسواق الخارجية.

وأظهرت البيانات التي أرسلتها مصانع الحديد المحلية، إلى قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن الإنتاج بلغ 668 ألف طن في أكتوبر بزيادة عن سبتمبر، وبنسبة نمو 13.5% على أساس شهري، ومقارنة بـ733 ألف طن في نوفمبر 2021، بنسبة ارتفاع 3.4% على أساس سنوي.

أعلى مستوى لإنتاج حديد التسليح محليا

وكشفت البيانات، عن أن إنتاج مصانع حديد التسليح في شهر سبتمبر، بلغ 624 ألف طن، كما بلغ في أغسطس الماضي 799.8 ألف طن، وبلغ إنتاج الحديد في شهر أبريل، 736.8 ألف طن، ثم ارتفع في مايو إلى 811.7 ألف طن، ثم انخفض في يونيو إلى 671.7 ألف طن، وهبط بعدها إلى 541.4 ألف طن في يوليو الماضي.

وفقا للبيانات، شهد شهر مارس الماضي، أعلى إنتاج على الإطلاق في تاريخ صناعة الحديد المحلية، إذ أنتجت المصانع 900.8 ألف طن، ارتفاعا من 646 ألف طن في يناير، و671.6 ألف طن في فبراير.

وكانت مبيعات حديد التسليح المحلية، حققت أعلى معدلات لها على الإطلاق في شهر أغسطس الماضي، بكميات لامست حاجز المليون طن تقريبا، ما أرجعه عاملون في السوق إلى ارتفاع الطلب من جانب التجار، الذين لجأوا إلى التخزين خشية من ارتفاع أسعار الخامات عالميا، ومن تقلبات سعر الصرف، فضلا عن وجود طلب من جانب الأفراد، والمشروعات القومية.

تراجع الإنتاج لا يعني وجود أزمات لدى المصانع

وبحسب ما قاله مصدر بارز بأحد مصانع الحديد، لـ «الوطن»، فإن تراجع الإنتاج لا يعني بالضرورة وجود أزمات لدى المصانع، وأكد المصدر - فضل عدم ذكر اسمه - أن الإنتاج داخل المصانع يتسم بالديناميكية، ويخضع عادة لآليات العرض والطلب سواء محليا أو في الأسواق الخارجية.

وشهدت أسعار مدخلات إنتاج صناعة الصلب، تباينا في تعاملات الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، إذ واصلت أسعار خام الحديد والبيليت ارتفاعها عالميا في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، تزامنا مع إعادة فتح الاقتصاد الصيني، إذ سجلت أسعار خام الحديد 126 دولارا للطن، مقارنة بـ 116 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيليت – ما بين 540 و590 دولارا للطن، مقارنة بما بين 525 و570 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر، وارتفاعا من أسعار سجلت ما بين 510 و555 دولارا للطن في تعاملات آخر ديسمبر.

وشهدت أسعار الخردة تراجعا طفيفا، وسجلت 417 دولارا للطن، مقارنة بـ 419 دولارا للطن في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، و401 دولار للطن في آخر أسبوع من شهر ديسمبر الماضي.