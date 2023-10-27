في ذكرى ميلادها.. صدفة تسببت في دخول عايدة عبد العزيز الفن

في مثل هذا اليوم ولدت الفنانة الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز التي حققت نجاحًا كبيرًا في مسيرتها الفنية، وكانت من الفنانات اللواتي قدمن أعمالًا فنية متميزة، تنوعت ما بين المسرح والإذاعة والسينما، إذ امتدت مسيرتها الفنية إلى سنوات طويلة، وقدمت خلالها أكثر من 200 عملاً فنيًا.

بعد أن تخرجت الفنانة عايدة عبد العزيز في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959، وعملت بوزارة التربية والتعليم مشرفة على تدريب الفرق المسرحية بالمدارس، كان هناك صدفة تعرضت لها، إذ أثنء عملها بالتدريس، طلبت وزارة التربية والتعليم حينها ترشيح إحدى المدرسات لأخذ دورة تدريبية في التمثيل، لتعليم الطالبات التمثيل فيما يعد، ليقع اختيار ناظرة المدرسة عليها وذلك وفقا لما ذكرته خلال لقائها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا».

بداية عايدة عبد العزيز مع الفن

في عام 1962 سافرت إلى لندن مع زوجها الفنان أحمد عبدالحليم لاستكمال دراسته العليا في التمثيل والإخراج، فحصلت على دورة تدريبية في الحركة المسرحية والصوت ومن هنا بدأت مسيرتها الفنية: «بقيت اخلص المدرسة الصبح وأطلع على المعهد وبجانب ذلك أخذت دورة تدريبة في المسرح القومي، وتخرجت في معهد التمثيل بتفوق».

علاقة عايدة عبد العزيز بزوجها

كانت تجمع الفنانة الراحلة عايدة عبد العزيز علاقة قوية بزوجها، وظلت تعيش معه طيلة حياتها، إلى أن وافته المنية في عام 2013، لدررجة أنها لم تصدق خبر وفاة زوجها، فمنذ أن فارقها وهي تشعر بالخوف وعدم الأمان، ولا تستطيع النوم بمفردها، ومن بعدها عاشت حالة اكتئاب.

أعمال عايدة عبد العزيز

قدمت الفنانة الرحلة عايدة عبد العزيز العديد من الأعمال الفنية منها فيلم «النمر والأنثى» مع عادل إمام، وفيلم «حائط البطولات، عفاريت الأسفلت، فجر الإسلام، هليوبلس، خلطة فوزية، كشف المستور، بوابة إبليس، خرج ولم يعد، وأيضا يوميات ونيس"، "ملكة في المنفى»، «أوراق مصرية»، «الفرار من الحب»، «كعب داير»، «الحفار».