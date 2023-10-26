تفاصيل أغنية سمسم شهاب لأهالي فلسطين: سجلها قبل وفاة زوجته بأيام

رغم حالة الحزن الذي يعيشها الفنان سمسم شهاب، بسبب الأزمة الصحية التي عانت منها زوجته أيامها الأخيرة، قبل أن ترحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، إلا أنّ تلك الظروف لم تمنعه من دعم ومساندة أهالي فلسطين، في تلك الحرب الدائرة الآن، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 7 آلاف شخصًا، على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وانتهى سمسم شهاب، منتصف الأسبوع الجاري، من تسجيل أغنية جديدة، يدعم من خلالها أهالي غزة، يتعاون فيها مع المايسترو شريف حمدان، إلا أنّ موعد طرحها عبر موقع «يوتيوب» حتى الآن، حيث لازالت تدرس الشركة المنتجة موعد طرحها، لاسيما بعد وفاة زوجة «سمسم».

رسالة مؤثرة من سمسم شهاب لزوجته قبل وفاتها

وكانت الحالة الصحية لزوجة الفنان سمسم شهاب، قد شهدت تراجعًا كبيرًا خلال الأيام القليلة الماضية، إثر إصابتها بمرض السرطان، حيث ظلت متواجدة داخل الرعاية المركزة، حتى أيامها الأخيرة، حيث كتب سمسم، رسالة مؤثرة، قبل أيام، قال فيها: «لا أملك إلا الدعاء، إنتي الآن في قمة المرض وكان الله في عونك، لكنك لا تعلمين إني في قمة الألم وفى حلقى مرار السنين وعاجز عن فعل أي شيء، لأن الأمر بيد الله وحده».

وأضاف: «يراودني الأمل فالله بأنك ستكونين بخير.. يارب يارب يارب اشفى زوجتي وقرة عيني وحبيبة قلبي، اللهم إني أدعوك بكل اسم هو لك وأنت أعلم بحالي أنا وأولادي، فهي كل شيء في حياتنا بل هي الحياة».