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سمسم شهاب يكشف تطورات الحالة الصحية لزوجته بعد نقلها إلى العناية المركزة

كتب:

هبة أمين
11:53 ص | الخميس 26 أكتوبر 2023
سمسم شهاب

سمسم شهاب

تحول الحساب الرسمي للمطرب الشعبي سمسم شهاب، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إلى ساحة للدعاء لزوجته التي تمر بأزمة صحية حرجة، استدعت نقلها إلى المستشفى وحجزها بغرفة العناية المركزة، وتأكيده أنه في هذه اللحظات الصعبة لا يملك لها إلا التوجه إلى الله والدعاء لها بالشفاء.

في عام 2022 أعلن سمسم شهاب، إصابة زوجته بمرض السرطان وبدء دخولها في مراحل العلاج من المرض، والحصول على جرعات الكيماوي اللازمة، وتأكيده وقتها أن حالتها الجسدية هزيلة للغاية في ظل هذه الظروف الصعبة.

تطورات الحالة الصحية لزوجة سمسم شهاب

وفي شهر يناير الماضي 2023، خضعت زوجة سمسم شهاب، لعملية جراحية لإزالة الورم الخبيث، واستكملت رحلة علاجها بالمنزل بعد خروجها من المستشفى، الأمر الذي جعله يطمئن متابعيه عبر فيس بوك، بأن شريكة حياته في ابتلاء صعب ستحرص على أن تجتازه بقوة وصبر.

نقل زوجة سمسم شهاب إلى المستشفى

وفي الأيام القليلة الماضية، تدهورت الحالة الصحية لزوجة سمسم شهاب، وتم حجزها بالعناية المركزة، وطالب المطرب الشعبي جمهوره ومتابعيه بضرورة الدعاء لها للعبور من هذا الامتحان الصعب، خصوصًا أنه وأبناءه لايملكون في الدنيا غيرها.

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