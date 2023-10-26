وفاة زوجة الفنان سمسم شهاب بعد صراع طويل مع المرض

توفيت زوجة الفنان الشعبي سمسم شهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان بحسب ما أعلنت صفحة الفنان الرسمية على «فيس بوك».

وأعلنت صفحة الفنان سمسم شهاب خبر الوفاة عبر «فيس بوك»، قائلة: «البقاء والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان سمسم شهاب سبحان من له البقاء والدوام إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يعفو عنها ويرحمها ويغفرلها ويسامحها آمين يارب، فضلا نسألكم الدعاء».

تطورات مرض زوجة سمسم شهاب

في عام 2022 أعلن سمسم شهاب، إصابة زوجته بمرض السرطان وبدء دخولها في مراحل العلاج من المرض، والحصول على جرعات الكيماوي اللازمة، وتأكيده وقتها أن حالتها الجسدية هزيلة للغاية.

وفي شهر يناير الماضي 2023، خضعت زوجة سمسم شهاب، لعملية جراحية لإزالة الورم الخبيث، واستكملت رحلة علاجها بالمنزل بعد خروجها من المستشفى، الأمر الذي جعله يطمئن متابعيه عبر «فيس بوك»، بأن شريكة حياته في ابتلاء صعب ستحرص على أن تجتازه بقوة وصبر.