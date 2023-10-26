عزاء زوجة سمسم شهاب في إمبابة غدا

قرر الفنان الشعبي سمسم شهاب استقبال المعزين في زوجته غدًا الجمعة عقب صلاة المغرب في أحد مساجد منطقة إمبابة بالجيزة.

زوجة سمسم شهاب ترحل بعد صراع مع المرض

كان سمسم شهاب قد أعلن خبر وفاة زوجته عبر «فيس بوك»: «البقاء والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان سمسم شهاب سبحان من له البقاء والدوام إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يعفو عنها ويرحمها ويغفرلها ويسامحها آمين يارب، فضلا نسألكم الدعاء».

مراحل مرض زوجة سمسم شهاب

في عام 2022 أعلن سمسم شهاب، إصابة زوجته بمرض السرطان وبدء دخولها في مراحل العلاج من المرض، والحصول على جرعات الكيماوي اللازمة، وتأكيده وقتها أن حالتها الجسدية هزيلة للغاية.

في شهر يناير الماضي 2023، خضعت زوجة سمسم شهاب، لعملية جراحية لإزالة الورم الخبيث، واستكملت رحلة علاجها بالمنزل بعد خروجها من المستشفى، الأمر الذي جعله يطمئن متابعيه عبر «فيس بوك»، بأن شريكة حياته في ابتلاء صعب ستحرص على أن تجتازه بقوة وصبر.