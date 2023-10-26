عمرو موسى: استشهاد 7 آلاف فلسطيني جريمة حرب مكتملة الأركان

قال عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إنّه يجب التذكير بحقوق الشعب الفلسطيني في المنابر الدولية، وأن لهم حق في الدفاع عن أنفسهم، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال «لو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها»، وهو ما يعبر عن أن لدى إسرائيل وظيفة معينة ومحددة، فهي كحاملة الطائرات أو قاعدة عسكرية لقوى خارجية.

إسرائيل وصلت إلى مرحلة من غرور القوة

وأضاف «موسى»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «يجب أن تشكل الدول الفاعلة في العالم العربي القوةَ التي تكون رأس الحركة السياسية على مستوى العالم»، مشيرًا إلى أن إسرائيل وصلت إلى مرحلة من غرور القوة، ولكن العالم الغربي بدأ يعبر عن غضبه في مسيرات ومناقشات في الجامعات والصحف.

استشهاد أكثر من 7000 فلسطيني

وتابع الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 7000 فلسطيني، موضحًا أن هذا الأمر عقاب جماعي بطريقة فيها الكثير من العنف والغرور وما يتخطاهما بكثير، بل جريمة حرب مكتملة الأركان.