«الإفتاء» تعلن مواقيت الصلاة الجديدة بعد تغيير الساعة

نشرت دار الإفتاء المصرية مواقيت الصلاة بحسب التوقيت الشتوي الجديد، بالتزامن مع بدأ العمل بالتوقيت الشتوي، إذ تغيرت الساعة بمقدار 60 دقيقة تأخير، قبل قليل.

وقالت الإفتاء، إن مواقيت الصلاة بعد تغيير الساعة اليوم، هي كالتالي:

الفجر: 4:38 صباحا.

الظهر: 11:39 صباحا

العصر: 2:49 عصرا.

المغرب: 5:13 مساء.

العشاء: 6:31 مساء.

دقائق قليلة تفصلنا عن نهاية العمل بالتوقيت الصيفي ويبدأ العمل ب التوقيت الشتوي، والذي يستمر لمدة 6 أشهر، حيث ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي والذي استمر تطبيقه من أبريل الماضي، بموجب قرار مجلس الوزراء.

ومن الجدير بالذكر، أن الحكومة كانت أكدت أنه وفقًا للقانون الصادر مؤخرًا في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، تكون الساعة القانونية في مصر هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة، وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، من كل عام ميلادى.