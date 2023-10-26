حقيقة مشاركة «هنيدي» في موسم رمضان 2024 بالجزء الثاني من «أرض النفاق»

يواصل الفنان محمد هنيدي، التحضير للجزء الثاني من مسلسل «أرض النفاق»، بالتعاون مع السيناريست أحمد عبد الله، تمهيدًا لبدء تصويره خلال الفترة المُقبلة.

وعلمت «الوطن» أنّ الفنان محمد هنيدي، لم يحسم موقفه من المشاركة في موسم دراما رمضان المُقبل 2024، بمسلسل أرض النفاق، من عدمه، حيث سيحسم القرار النهائي خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، لاسيما وأنّ السيناريست أحمد عبد الله، لا يزال يواصل مرحلة الكتابة حتى الآن.

الجزء الأول من أرض النفاق في 2018

يٌذكر أن هنيدي قدم الجزء الأول من المسلسل عام 2018 من إخراج سامح عبدالعزيز، وهو مقتبس عن قصة الفيلم الشهير الذي قدمه الفنان الراحل فؤاد المهندس عام 1961.

وتدور أحداثه حول موظف يٌدعى «مسعود»، يواجه مشكلات كثيرة مع زوجته جميلة وحماته، حتى يتعرف على دكتور ماضي خبير الأعشاب، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع وتتوالى المواقف الكوميدية.