إلهام شاهين تدعم القضية الفلسطينية: «الحق هيرجع لأصحابه»

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» رفضها لتهجير الفلسطينيين.

ونشرت صورة وهي ترتدي «الشال» الفلسطيني وعلقت عليه قائلة: «تحيا فلسطين دولة حرة مستقلة.. لا لتهجير الفلسطينيين.. المجد للشهداء.. ربنا مع الحق.. والحق هيرجع لأصحابه».

قصف مستشفى المعمداني

وتعرضت فلسطين مؤخرا لقصف مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها الالاف الاطفال و سادت حالة من الحزن والغضب على الوسط الفني وتحولت صفحاتهم إلى دفاتر لدعم القضية الفلسطينية وإدانة قصف مستشفى المعمداني من الاحتلال الإسرائيلي ووصفوها بأنها جريمة وإبادة جماعية.