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إلهام شاهين تدعم القضية الفلسطينية: «الحق هيرجع لأصحابه»

كتب:

ياسمين محمود
07:14 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
إلهام شاهين

إلهام شاهين

أعلنت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» رفضها لتهجير الفلسطينيين.

ونشرت صورة وهي ترتدي «الشال» الفلسطيني وعلقت عليه قائلة: «تحيا فلسطين دولة حرة مستقلة.. لا لتهجير الفلسطينيين.. المجد للشهداء.. ربنا مع الحق.. والحق هيرجع لأصحابه».

 قصف مستشفى المعمداني

وتعرضت فلسطين مؤخرا لقصف مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها الالاف الاطفال و سادت حالة من الحزن والغضب على الوسط الفني وتحولت صفحاتهم إلى دفاتر لدعم القضية الفلسطينية وإدانة قصف مستشفى المعمداني من الاحتلال الإسرائيلي ووصفوها بأنها جريمة وإبادة جماعية.

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