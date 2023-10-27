إقبال كثيف من محبي آل البيت في الليلة الختامية لمولد إبراهيم الدسوقي

شهد مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ حالة من التكدس والازدحام، في الليلة الختامية لمولده، إذ توافد المريدين والمحبين من كل حدب وصوب، للمشاركة في الفعاليات، التي انطلقت يوم الجمعة الماضية، بمشاركة آلاف المريدين والمحبين، الذين جاءوا من كل محافظات مصر، للمشاركة في الفعاليات والاحتفالات.

77 طريقة صوفية تُشارك في المولد

وتُشارك 77 طريقة صوفية، في احتفالات وفعاليات مولد سيدي إبراهيم الدسوقي، ويبلغ عدد المريد الآلاف، وانطلقت احتفالات وفعاليات الليلة الختامية منذ الصباح الباكر، بحضور من قيادات الطرق الصوفية وعلي رأسهم الدكتور محمد أبو هاشم، شيخ الطريقة الهاشمية ورئيس القطاع الصوفي بالمشيخة العامة للطرق الصوفي وأمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب.

ياسين التهامي يُحيي الليلة الختامية للمولد بحضور آلاف المحبين والمريدين

وأحيا الشيخ محمود ياسين التهامي، نقيب المنشدين، الليلة الختامية للمولد بحضور آلاف المحبين والمريدين، بجانب مشاركة المنشدين القادمين من عدد من المحافظات بالصعيد والدلتا، لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته.

مولد الدسوقي يعود بكامل قوته

وكان الاحتفال بمولد إبراهيم الدسوقي توقف لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وعاد هذا العام بقوة وسط اشتياق من رواد ومحبي الدسوقي، للمشاركة فى مولده هذا العام بعد الغياب.

مولد العارف بالله إبراهيم الدسوقي

يُشار إلى أنّ الاحتفال بمولد سيدي إبراهيم الدسوقي بدأ يوم الجمعة الماضي 20 أكتوبر، وينتهي اليوم الجمعة 27 أكتوبر، حيث يُعد من أكبر الاحتفالات الدينية في مصر، ويحتفل به أكثر من 77 طريقة صوفية، كما يزوره أكثر من 2 مليون زائر من مُختلف أنحاء الجمهورية، وبعض الدول العربية والإسلامية وبعض الدول الأوروبية.