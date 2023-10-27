انطلاق الجولة الرابعة للمجموعة 11 لدوري القسم الثالث بالإسكندرية غدا

تنطلق الجولة الرابعة لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم، غدا السبت، وذلك تحت إشراف الكابتن عامر حسين المشرف العام على المسابقات، والعميد صبحي الصاوي رئيس لجنة المسابقات، والكابتن حسن إسماعيل المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة ، وتقرر أن تلعب جميع المباريات في وقت واحد.

مباريات الجولة الرابعة

ويلتقي فريق مركز شباب أبو حمص مع نهضة العامرية على ملعب مركز شباب أبو حمص، ويواجه مركز شباب أبو المطامير نظيره إيتاي البارود على ملعب مركز شباب أبو المطامير.

ويستضيف فريق مركز شباب العامرية نظيره مياه البحيرة على ملعب مركز شباب العامرية، ويلتقي فريق المنتزه مع مركز شباب الدلنجات على ملعب المدينة الشبابية.

الجياد وشباب المعمورة على ملعب فاروس

ويواجه أصحاب الجياد نظيره مركز شباب المعمورة على ملعب جامعة فاروس، ويلتقي مركز شباب كفر بولين مع فريق الترام على ملعب مركز شباب بولين.

فيما جنبت القرعة فريق بدر اللعب في هذه الجولة، وتقام جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.