عاجل.. أمطار رعدية تضرب 6 محافظات خلال ساعات.. وتحذير من الشبورة المائية

تشهد عدة محافظات خلال الساعات المقبلة سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق مع تأثير ظاهرة الضباب الكثيف، والذي يبدأ من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا، وذلك على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية والتى تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم الجمعة في المحافظات

وتشهد 6 محافظات وهي: «قنا، الأقصر، سوهاج، الوادي الجديد، جنوب سيناء، البحر الأحمر» سقوط أمطار رعدية خلال الساعات القادمة بنسبة تصل إلى 50% مع تكون الغيوم الجزئية على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

تحذيرات من ظاهرة الضباب في المحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر لها قبل قليل المسافرين وسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية جراء تأثير ظاهرة الضباب الكثيف على الطرق لاسيما في محافظات « البحيرة، الإسكندرية، مطروح، القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الشرقية، الغربية»، بالإضافة إلى محافظات شمال الصعيد وهى «المنيا، بني سويف، أسيوط»

وجاءت التحذيرات على النحو التالي:

- عدم القيادة بسرعات كبيرة على الطرق الرئيسية

- استخدام كاشفات إنارة السيارات طوال فترة القيادة، ترك مسافة آمنه بين السيارات

- فتح نافذة السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

- استخدام آلات التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك

- عدم القيادة في حال انعدام الرؤية.