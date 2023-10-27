اليوم.. عزاء زوجة سمسم شهاب في أحد مساجد الجيزة

يستقبل الفنان الشعبي سمسم شهاب المعزين في رحيل زوجته، اليوم، والتي رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر أن يقام العزاء الليلة الجمعة عقب صلاة المغرب في أحد مساجد منطقة إمبابة بالجيزة.

وفاة زوجة سمسم شهاب

وأعلن سمسم شهاب خبر وفاة زوجته عبر «فيس بوك» قائلًا: «البقاء والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان سمسم شهاب سبحان من له البقاء والدوام إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا يعفو عنها ويرحمها ويغفرلها ويسامحها آمين يارب، فضلا نسألكم الدعاء».

مرض زوجة سمسم شهاب

وأعلن سمسم شهاب العام الماضي إصابة زوجته بمرض السرطان و دخولها في مراحل العلاج، وجرعات الكيماوي اللازمة، مؤكدًا أن حالتها الصحية غير جيدة.