أحداث الوسط الفني في 24 ساعة.. مرض وإصابة ووفاة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأحداث الفنية التي شغلت الوسط كله، والسوشيال ميديا، ونستعرض خلال السطور التاليه أبرزها.

إصابة هشام اسماعيل بقطع في غضروف الركبة

أعلن الفنان أحمد السلكاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تأجيل عرض مسرحية «طيب وأمير» نظرًا لإصابة الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة.

وقال: «جمهور مسرحية طيب وأمير العزيز، لن نعرض اليوم الخميس 26 أكتوبر وغدًا الجمعة 27 أكتوبر، نظرًا لإصابة بطل العرض الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة، إن شاء الله نواصل العرض الأسبوع المُقبل، دعواتكم للفنان الكبير هشام إسماعيل بسرعة التماثل للشفاء، كما يسعدنا نحن أسرة طيب وأمير وجميع أسرة المسرح الكوميدي أن ندعوكم لافتتاح مسرحية يوم عاصم جدًا على مسرح السلام»

مرض شافكي المنيري

وأعلنت الإعلامية شافكي المنيري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اعتذارها عن الظهور على شاشة التلفزيون المصري في برنامج التاسعة، وذلك عقب تعرضها لأزمة صحية.

وكتبت، قائلة: «بعتذر عن عدم تقديمي برنامج التاسعة اليوم، للأسف دور برد لاحتماليته أن يتمكن مني بسبب عكة صحية سخيفة.. صداع.. التهاب حلق.. وحالة نفسية تأثرت بالأحداث. الحمد لله. خارج الخدمة.. خلي بالكم من تغيرات الجو».

وفاة زوجة سمسم شهاب

رحلت عن عالمنا أمس زوجة المطرب الشعبي سمسم شهاب بعد صراع مع مرض السرطان. وأعلن شهاب خبر وفاة زوجته عبر «فيس بوك» قائلاً: «البقاء والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله زوجة الفنان سمسم شهاب. سبحان من له البقاء والدوام. إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا يعفو عنها ويرحمها ويغفر لها ويسامحها. آمين يارب. فضلاً نسألكم الدعاء».