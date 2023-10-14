‎أسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني.. 3 فئات يمكنها زيارته مجانا

عاد المتحف اليوناني الروماني لاستقبال زوراه، وخاصة محبي الحضارة الرومانية، بعدما جرى افتتاحه الأربعاء الماضي، عقب رحلة تطوير وترميم تسببت في غلقه قرابة 17 عاما، وهو ما دفع الكثيرين للتردد على المتحف، خاصة في ظل أسعار التذاكر التي جاءت في المتناول.

أسعار تذاكر المتحف اليونانى الروماني

توضح «الوطن» في هذا الصدد، تفاصيل أسعار تذاكر المتحف اليونانى الروماني، والتي تدفع بنظام الفيزا حاليا، حيث يدفع مبلغ 40 جنيها للمواطن المصري، و20 جنيها للطالب المصري، و300 جنيه للأجانب بشكل عام، و150 جنيها للطالب الأجنبي.

كما يمكن الدخول مجانا للأطفال تحت سن 6 سنوات وكبار السن من المصريين والعرب فوق الـ 60 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين، ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

محتويات المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

يضم المتحف الروماني قاعة الإسكندر الأكبر، وقاعة كيلوباترا ومارك انطونيوس، وقاعة أباطرة القرن الذهبي، وقاعة الفلاسفة، وقاعة النشاط الصناعي والتجاري في العصر الروماني، وفاترينات العُملات وتماثيل الفن السكندري، والتوابيت الرخامية، كما يحتوي على أقدم المخطوطات عن الحضارة المصرية، بالإضافة لقاعة المؤسسين الإيطاليين للمتحف.