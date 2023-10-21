أسعار تذاكر دخول المتحف اليوناني الروماني ومواعيد الزيارة

افتتحت وزارة السياحة والآثار المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية منذ أيام قليلة، وذلك بعد إغلاقه لمدة 17 عاما لتجديده وتطويره، ليستقبل المتحف زوارا من جميع الجنسيات، إلى جانب الأسر المصرية والطلاب.

إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني

واستقبل المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية الزائرين منذ يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، وتستمر الزيارات طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الأعياد والعطلات الرسمية.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» مواعيد عمل المتحف اليوناني والروماني وأسعار التذاكر، وطريقة الدفع ومواعيد الزيارة والفئات المسموح لها بالدخول المجاني.

مواعيد دخول المتحف اليوناني الروماني

وحول مواعيد دخول المتحف اليوناني الروماني أوضحت وزارة السياحة والآثار، يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء، علمًا بأن شباك بيع تذاكر الدخول سوف يغلق أبوابه كل يوم في تمام الساعة 4:30 مساءً.

وفيما يتعلق بأسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني ذكرت وزارة السياحة والآثار، أن أسعار التذاكر على النحو التالي:

أسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني للمصريين والعرب

أسعار التذاكر دخول المتحف اليوناني الروماني للمصريين والعرب: الزائر العادي 40 جنيه والطالب 20 جنيه.

أسعار التذاكر دخول المتحف اليوناني الروماني للأجانب: الزائر العادي 300 جنيه والطالب 150 جنيه.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار أن الدفع باستخدام البطاقات الإلكترونية، مشيرة إلى أن التصوير بالموبايل مجاني «بدون فلاش».

الفئات المسموح لها بالدخول المجاني

وهناك فئات يسمح لها بالدخول المجاني للمتحف الروماني اليوناني وهم:

- الأطفال الأقل من سن 6 سنوات.

- كبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق 60 عامًا.

- ذوو الاحتياجات الخاصة من المصريين.

ويسمح لهذه الفئات بالدخول المجاني طوال أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

المتحف اليوناني الروماني من أقدم المتاحف

ويعد المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية أحد متاحف مصر الكبرى، وهو أقدم مبنى في مصر يصمم معماريًّا بغرض حفظ وعرض الآثار وخاصة آثار وحضارة مصر في العصرين اليوناني والروماني، حيث أنشأ المتحف عام 1892.