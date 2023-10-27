لماذا تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 27-10-2023؟

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 27-10-2023، بنحو جنيه واحد في الكيلو، وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم، نحو 62 جنيها في المزرعة، مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الدواجن اليوم

ووفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 27-10-2023، تراجعت في الأسواق، وتباع للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 68 إلى 72 جنيهًا في الكيلو.

أسباب تراجع أسعار الدواجن

وأرجع الخبير الاقتصادي أحمد أبوعلي، أسباب تراجع أسعار الدواجن والسلع الاستراتيجية، إلى نجاح الحكومة في تحجيم الأسعار عن طريق تشديد الرقابة على التجار والأسواق، وكذلك تفعيل مبادرة تخفيض الأسعار مع الصناع والتجار وضمت عددًا من السلع الغذائية.

وتستعرض «الوطن» أسعار الدواجن البيضاء وأسعار الدواجن البلدي اليوم الجمعة 27-10-2023.

سعر الدواجن البيضاء في المزرعة

الفراخ البيضاء 62 جنيهًا

الفراخ الساسو 87 جنيهًا

الفراخ البلدي 111 جنيهات

أمهات بيضاء 60 جنيهًا

بياض أبيض سلك 51 جنيهًا

بياض أبيض أرضي 52 جنيهًا

بياض أحمر سلك 66 جنيهًا

بياض أحمر أرضي 71 جنيهًا