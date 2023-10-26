تراجع في أسعار الدواجن اليوم الخميس 26-10-2023

أعلنت شعبة الدواجن تراجعًا في أسعار الدواجن اليوم الخميس 26-10-2023، نحو 3 جنيهات في الكيلو وسجل سعر الدواجن البيضاء اليوم نحو 63 جنيها في المزرعة وفقًا للأسعار المحددة في اتفاقية الحكومة لتخفيض الأسعار بالاتفاق مع المنتجين والمربين.

أسعار الدواجن اليوم

وبحسب ما أعلنت عنه بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء أن أسعار الدواجن البضاء اليوم الخميس 26-10-2023 تراجعت وتباع للمستهلك بأسعار تتراوح ما بين 71 إلى 74 جنيهًا في الكيلو.

ترصد الوطن أسعار الدواجن البيضاء وأسعار الدواجن البلدي اليوم الخميس 26-10-2023 وهي كالتالي:

سعر الدواجن البيضاء في المزرعة

الفراخ البيضاء 63 جنيهًا

الفراخ الساسو 88 جنيهًا

الفراخ البلدي 110 جنيهات

أمهات بيضاء 61 جنيهًا

بياض أبيض سلك 50 جنيهًا

بياض أبيض أرضي 53 جنيهًا

بياض أحمر سلك 67 جنيهًا

بياض أحمر أرضي 70 جنيهًا