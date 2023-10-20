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تراجع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 20-10-2023 في مصر

كتب:

سعيد رمضان
07:58 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الدواجن- صورة أرشيفية

الدواجن- صورة أرشيفية

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 20-10-2023، تراجعاً ملحوظاً في الأسواق، إذ يتراوح سعر الدواجن البيضاء اليوم، بين 65 و66 جنيها للكيلو من أرض المزرعة، بينما تصل الدواجن البيضاء للمستهلك بسعر يتراوح من 70 إلى 72 جنيها للكيلو، ويختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار الفراخ اليوم

وأظهرت بيانات بورصة الدواجن، استقرار سعر كيلو الفراخ البلدي، ما بين 78 و80 جنيها للكيلو، بينما يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو من 97 إلى 98 جنيها للكيلو، كما بلغ سعر الأمهات البيضاء 65 جنيها للكيلو. 

أسعار الكتاكيت اليوم

وبحسب بيانات بورصة الدواجن، فإن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح من 27 إلى 30 جنيها، بينما يتراوح سعر الكتكوت الساسو من 19 جنيها إلى 20 جنيها، بينما يتراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 20 إلى 21 جنيها، كما يتراوح سعر الكتكوت البلدي من 10.5 إلى 11.5 جنيه، ويتراوح سعر الكتكوت الهجين من 14.5 إلى 15.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت الجيل الثاني من 16 إلى 17 جنيها.

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