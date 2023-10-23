14 إجراء من محافظة القاهرة بشأن مبادرة تخفيض الأسعار.. حملات تموينية مستمرة

أكدت محافظة القاهرة، استمرار متابعة تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار بمختلف أحياء العاصمة وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ومن الإجراءات التي أقرتها محافظة القاهرة وفق تقريرها لاستمرار تطبيق المبادرة على مدار 6 أشهر ما يلي:

إجراءات محافظة القاهرة

- تشغيل أكبر عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والتركيز على الأحياء الشعبية لتوفير السلع بالسعر المخفض.

- مرور يومي من الأحياء والتموين لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

- التأكد من صلاحية وجودة السلع ووجود العروض والخصومات على أسعار السلع.

حملات تموين

- تكثيف الحملات التموينية ومن الطب البيطري والصحة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة والجودة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار.

- العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

- إرسال تقرير يومي من الأحياء للمحافظة بشأن ضبط الأسعار ومتابعة مبادرة خفض سعر السلع الأساسية.

- حملات مكثفة على منافذ «المواطن أولًا» والمحلات والمخابز لمراقبة الأسعار.

- استمرار متابعة مواعيد عمل وغلق المحلات والأسواق وفق المواعيد الشتوية لعمل المحلات.

- العمل على متابعة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق.

- العمل على تخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

- الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين بالمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

- التوسع في إقامة منافذ بيع السلع بالأسعار المخفضة.

- العمل على مواجهة أي تجاوزات بشكل فوري.

- تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن الأسعار وجودة السلع.