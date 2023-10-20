13 إجراء من محافظة القاهرة لخفض أسعار السلع
كتب:
وائل فايز
10:09 ص | الجمعة 20 أكتوبر 2023
مبادرة تخفيض أسعار السلع
أقرت محافظة القاهرة، عددا من الإجراءات في إطار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع التي أقرها رئيس الوزراء وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين والالتزام بأسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة رئيس الوزراء.
- التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع لضبط الأسعار.
- توفير قطع أراضي لإقامة منافذ ومعارض لبيع السلع خاصة في المناطق والأحياء الشعبية.
- تعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
- تكثيف المرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ لمتابعة الالتزام بالأسعار المخفضة وتوفير السلع.
- تكثيف الحملات لمواجهة غلاء الأسعار، وتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين.
- إعلان الأسعار في مكان معلن وواضح بالمحلات أمام المواطنين.
متابعة السلع
- متابعة صلاحية وجودة السلع والعروض والخصومات على أسعار السلع.
- إقامة 79 منفذا لمبادرة «المواطن أولًا» بأحياء القاهرة بالتنسيق مع مديرية التموين والقطاع الخاص لتوفير السلع بسعر مخفض.
منافذ السلع
- وجود 2600 منفذ ثابت ومتحرك تغطي أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
- 270 منفذا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني للبيع بسعر الجملة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.
- العمل على تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
- استقرار توافر السلع للمواطنين بالمحال التجارية والمنافذ والمعارض والمنافذ الاستهلاكية والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.