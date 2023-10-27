مسيرة ضخمة في نيويورك تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

شارك الآلاف من النشطاء في شارع «وول ستريت» بمدينة نيويورك، في مسيرة ضخمة تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضد الشركات الأمريكية المصنعة للأسلحة والقنابل التي يستخدمها جيش الاحتلال في قصف المدنيين العزل في القطاع، والتي خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى، بحسب ما ذكرته وكالة «وفا».

لافتات لرافض منح الأسلحة لإسرائيل

ورفع المشاركون اللافتات الرافضة لتقديم هذه الشركات التي من بينها لوكهيد مارتن، وود ورد، وبوينج، وجنرال دايناميكس، ورايثيون تيكنولوجيز، ونورثروب غرومان، الدعم العسكري والأسلحة الثقيلة والقنابل لدولة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني وقصف المدنيين.

ووجهت دعوات لهذه الشركات للتوقف عن تزويد إسرائيل بالقنابل والأسلحة، التي تستخدم ضد الشعب الفلسطيني.