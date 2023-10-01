فيضانات عارمة في نيويورك تحبس أنفاس الأمريكيين

تشهد مدينة نيويورك فيضانات عارمة، تسببت في ارتباك الحركة على الطرق الرئيسية وشبكة المترو في المدينة، مع هطول أمطار غزيرة أدت إلى ارتفاع المياه في شوارع المدينة بنحو 20 سنتيمتراً، خاصةً في المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان.

فيضانات نيويورك تشكل تهديداً لحياة السكان

وحذرت السلطات المختصة من التداعيات المحتملة عن فيضانات نيويورك، والتي تشكل تهديداً لحياة سكان المدينة، فيما تم إعلان حالة الطوارئ في مدن نيويورك ولونج آيلاند وهدسون فالي، ولم ترد تقارير بوقوع وفيات على الرغم من غزارة الأمطار.

وطلب المسئولون من سكان بعض المناطق في مدينة نيويورك تجنب الخروج إلا في حالة الفرار من منطقة غمرتها الفيضانات، وتسمح حالة الطوارئ، بتخصيص الموارد بشكل أسرع للتعامل مع الأزمات، ستظل سارية خلال الأيام الستة المقبلة.

إعلان حالة الطوارئ بسبب فيضانات نيويورك

تعرضت مدينة نيويورك لتساقط الأمطار بشكل هائل خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، مما أدى لغرق جزء كبير من المدينة، بما في ذلك محطات مترو الأنفاق والطرق السريعة والحافلات، بينما كشفت السلطات الأمريكية عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء مدينة نيويورك ولونج آيلاند ووادي هدسون، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

تعليق حول فيضانات نيويورك من قبل حاكمة الولاية

وقالت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، إن ما يصل إلى 13 سم (خمس بوصات) من الأمطار هطلت في بعض المناطق خلال الليل، ومن المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار إلى 18 سم (سبع بوصات).