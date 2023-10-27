انتظام خدمات البنوك في «ATM» وتطبيقات التحويلات بعد تحديث التوقيت الشتوي

انتظمت خدمات البنوك في ماكينات الصراف الآلي «ATM» وكذلك في خدمات التحويل الإلكتروني «الأبلكيشن» من على أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة، بعد أن تعطلت من الساعة الحادية عشر مساء أمس بالتوقيت الصيفي، حتى الواحدة والنصف صباح اليوم بالتوقيت الشتوي.

عودة خدمات الصراف الآلي «ATM»

وقال خبراء مصرفيون إن خدمات الصراف الآلي «ATM» التي تعطلت بسبب بدء تطبيق التوقيت الشتوي، كانت بسبب تحديث الخدمات البنكية لتتفق مع التوقيت الجديد، وأن البنوك أرسلت رسائل نصية قبل عملية تحديث الخدمات إلى العملاء قالت فيها:« بدءا من الساعة 11 مساءً الخميس 26-10-2023 بالتوقيت الصيفي وحتى يوم الجمعة الموافق 27-10- 2023 الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت الشتوي، سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت، ما سوف يترتب عليه عدم إتاحة جميع الخدمات البنكية بشكل مؤقت»

تطبيق التوقيت الشتوي

وبدأ اليوم الجمعة 27-10-2023 العمل بالتوقيت الشتوي، بتأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، وذلك منذ منتصف الليل.