7 خدمات مجانية تقدمها البنوك اليوم.. منها إصدار بطاقة الخصم الفوري

توفر جميع البنوك المصرية، خدمات مجانية للمواطنين اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للادخار، تحت رعاية البنك المركزي المصري، الذي يعمل على دعم الشمول المالي في محافطات مصر كافة، إذ إنّ الهدف هو الوصول لعدد كبير من الشرائح المختلفة في المجتمع، على سبيل المثال الفلاح والمرأة وذوي الهمم وغيرها، لتلبية الاحتياجات من خلال المنتجات المصرفية.

وبدأت الخدمات المجانية من البنوك، منذ 15 أكتوبر 2023، ولا تزال متوفرة حتى اليوم، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، ونرصد في السطور التالية، 7 خدمات مجانية تقدمها البنوك المصرية.

خدمات مجانية من البنوك المصرية

- إمكانية فتح حسابات مجانية سواء التوفير أو الجارية.

- فتح المحفظة الإلكترونية مجانًا.

- إمكانية الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون مصاريف أو حد أدنى.

مبادرة البنك المركزي لدعم الشمول المالي

- خدمة فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا.

- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانًا.

- فتح حسابات الشباب مجانًا.

- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا، والإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية إذا حصل العميل على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.