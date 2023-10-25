عاجل.. تعطيل خدمات الـ ATM في البنوك اليوم لهذا السبب

أعلنت بعض البنوك العاملة في مصر عبر رسائل نصية لعملائها، تعطيل في التطبيقات البنكية عبر الهاتف الذكي، وفي ماكينات الصراف الآلي ATM غدا، خلال تغيير التوقيت الشتوي.

وأرسلت بعض البنوك أبرزها بنك التجاري الدولي لعملائها رسائل نصية، تفيد بأن مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي والتغيير للتوقيت الشتوي يوم الخميس، سيحدث تحديث للأنظمة نتيجة التوقيت الجديد.

تعطيل في خدمات البنوك المصرية

ذكرت البنوك أن هذا التغيير الصيفي سيؤدي إلى عدم توفر جميع الخدمات المصرفية مؤقتًا، بدءًا من الخميس 26 أكتوبر 2023 في الساعة 11 مساءً تقريبا، حتى الجمعة 27 أكتوبر الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت الشتوي.

ونصحت البنوك العملاء، بالتأكد من ضبط الأجهزة على التوقيت الصحيح «المنطقة الزمنية بتوقيت جرينتش +02:00» قبل إجراء أي معاملات مالية تتطلب كلمة مرور لمرة واحدة (OTP).

مسؤول مصرفي يشرح الأمر

ومن جهته ذكر وليد ناجي نائب رئيس البنك العقاري تعليقا على ذلك أن بعض البنوك المصرية يمكن أن يحدث في خدماتها عطل مؤقت سواء ربع ساعة أو ساعة أو ساعتين، ومن الممكن عدم حدوث أي عطل في بنوك آخرى إذ إنه يعود ذلك لنظام البنك.

وأضاف ناجي في تصريحات لـ«الوطن»،عن تعطل ماكينات الصراف الآلي أن يختلف الأمر حسب البنك، ومؤكدا أن حدوث ذلك سيكون خلال تغيير التوقييت الشتوي أي بعد 12 صباحًا تقريبا.